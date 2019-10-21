شاهد.. لبنان ينتفض على واحدة ونص

تداول نشطاء موقع التدوين العالمى "تويتر" فيديو لراقصة شرقية تؤدى وصلة من الرقص فى ساحة الشهداء بين المتظاهرين بلبنان، فى اليوم الخامس على التوالى من استمرار المظاهرات ضد الحكومة اللبنانية.

وكشف الفيديو تفاعل المتظاهرون مع الراقصة على أنغام الموسيقى، ورقص بعضهم معها، فيما أكتفى البعض بالتصفيق لها وتصويرها مع استمرار التظاهرات.

بدأت انتفاضة اللبنانين بسبب عدم استقرار الاقتصاد، وتدهور قيمة العملة، وتنامي

الديون الحكومية وقرار وزير الاتصالات بفرض رسوم على استخدام خدمة الانترنت فى التطبيقات الهاتفية.

وأشعلت القرارات الشارع للانتفاضة والتظاهر لرحيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، ورغم التراجع عن بعض القرارات القاسية ضد اللبنانيين؛ إلا أن هذا الإجراء فشل فى تهدئة الثوار.

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