ماكرون يدعو إلى تمديد وقف إطلاق النار في سوريا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن من المهم تمديد وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا.

وقال الأليزيه، في بيان، إن "المحادثة تناولت خصوصا الوضع في شمال شرق سوريا"، موضحا أن ماكرون "شدد على أهمية تمديد وقف إطلاق النار القائم حاليا، ومعالجة الأزمة بالسبل الدبلوماسية".

تأتي هذه المشاورات عشية لقاء يعقد الثلاثاء في سوتشي الروسية بين بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وبدأت تركيا في التاسع من أكتوبر الجاري عدوانا في سوريا على قوات سوريا الديمقراطية. لكنها علقت عمليتها الخميس في ضوء اتفاق مع الولايات المتحدة يتيح للأكراد الانسحاب من مواقع حدودية.

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وأفادت مصادر عسكرية تركية أن هذه الهدنة تنتهي الثلاثاء في الساعة 19,00 ت غ.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن "رئيس الجمهورية والرئيس بوتين تطرقا أيضا إلى تحضيرات القمة المقبلة لآلية النورماندي، إثر القرارات التي اتخذتها مجموعة الاتصال الثلاثية في شأن تنفيذ اتفاقات مينسك" بخصوص الأزمة في أوكرانيا.

كانت الخارجية الفرنسية أعلنت بداية أكتوبر الجاري أن الظروف باتت "متوافرة" لعقد قمة تضم الرؤساء الفرنسي والروسي والأوكراني والمستشارة الألمانية سعيا إلى تسوية النزاع في أوكرانيا.