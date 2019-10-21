كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التونسي المنتخب يصرح بممتلكاته قبل أدائه اليمين الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، اليوم الاثنين، بالتصريح بممتلكاته قبل أدائه اليمين الدستورية بعد غد الأربعاء.

وصرح سعيد بممتلكاته لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو شرط أساسي قبل مباشرته مهامه رئيسًا للجمهورية.

وقال الرئيس الجديد الذي سبق أن أعلن عن مكاسبه عند ترشحه لانتخابات الرئاسة: «سأبقى كما أنا، كما في السابق وكما هو اليوم، وعندما أغادر الرئاسة أيضًا».

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كما تعهد سعيد بأن يكون صارمًا في مكافحة الفساد وتقديم مبادرات في هذا المجال.

وكان البرلمان التونسي أعلن في وقت سابق عن عقد جلسة عامة استثنائية بعد غد الأربعاء، تخصص لأداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، ويتوقع أن يلقي فيها سعيد كلمة.

وفاز سعيد بمنصب الرئاسة مرشحًا مستقلًّا ضد منافسه رئيس حزب «قلب تونس» رجل الأعمال وقطب الإعلام نبيل القروي، بحصوله على نسبة أصوات فاقت 72%.

وقيس سعيد (61 عامًا) حاصل على شهادة في الدراسات المعمقة في القانون العام، وبخلاف تدريسه مادة القانون الدستوري لنحو ثلاثة عقود؛ فهو لا يملك سجلًّا سياسيًّا ولا انتماءً حزبيًّا، وأغلب نشاطاته ترتبط بجمعية القانون الدستوري، كما له كتابات متخصصة بهذا المجال.