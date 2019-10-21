كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على أقدم لؤلؤة بالعالم في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثر علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي على أقدم لؤلؤة في العالم بموقع أثري في جزيرة مروح قبالة سواحل أبوظبي، أطلق عليها اسم «لؤلؤة أبوظبي»، حيث تظهر الطبقات التي تغطي اللؤلؤة بأنها تعود إلى العصر الحجري الحديث في الفترة ما بين 5800 - 5600 قبل الميلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن هذا الاكتشاف يعد دليلاً على وجود مهنة صيد اللؤلؤ والمحار في دولة الإمارات منذ ما يقارب 8 آلاف عام، وهو أقدم دليل مكتشف على صيد اللؤلؤ في العالم.

وستعرض «لؤلؤة أبوظبي» التاريخية التي لا تقدر بثمن، لأول مرة أمام الجمهور في معرض «10 آلاف عام من الرفاهية» الذي يقام في متحف «اللوفر أبوظبي» من 30 أكتوبر الحالي حتى 18 فبراير 2020.

ونقلت الوكالة عن محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، قوله: "تعد لؤلؤة أبوظبي اكتشافاً مذهلاً، ودليلاً على عراقة وقدم أنشطتنا البحرية... كما أن اكتشاف أقدم لؤلؤة في العالم في أبوظبي يكشف أن كثيراً من تاريخنا الاقتصادي والثقافي الحديث له جذور عميقة تمتد إلى فجر ما قبل التاريخ".

وأضاف: "تعد جزيرة مروح واحدة من أهم المواقع الأثرية لدينا، التي نواصل جهودنا في التنقيب فيها وحمايتها للكشف عن معلومات أثرية مذهلة تخبرنا الكثير عن تاريخ أبوظبي والمنطقة وأسلوب حياة أجدادنا الأوائل".

وقبل اكتشاف «لؤلؤة أبوظبي»، كان قد تم اكتشاف أقدم لؤلؤة في دولة الإمارات في موقع يعود للعصر الحجري الحديث في إمارة أم القيوين، كما تم العثور على كثير من اللآلئ القديمة في مقبرة تعود إلى العصر نفسه بالقرب من جبل البحيص في إمارة الشارقة، إلا أن التأريخ الكربوني يظهر أن «لؤلؤة أبوظبي» أقدم من هذين الاكتشافين.

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وكشفت أحدث عمليات التنقيب في جزيرة «مروح»، التي نفذها خبراء الآثار في الدائرة، عن مزيد من المعلومات عن أقدم قرية معروفة استوطنها الإنسان في إمارة أبوظبي قبل نحو 8 آلاف عام، التي أظهرت الممارسات المعمارية والفنية والتقنية المتقدمة التي استخدمها سكان أبوظبي الأوائل في فترات تاريخية مبكرة جداً ترجع إلى العصر الحجري الحديث.

وتم اكتشاف موقع مروح للمرة الأولى عام 1992 أثناء مسح أثري للجزيرة، والمكون من بقايا انهيار هياكل صخرية كثيرة لمنازل من العصر الحجري الحديث.

وإلى جانب اكتشاف «لؤلؤة أبوظبي»، شملت الاكتشافات الأخرى جرة خزفية مستوردة، وخرزاً مصنوعاً من الحجر والمحار، والأصداف البحرية، ونصال أسهم من الصوان، وعدداً كبيراً من شظايا أوانٍ فخارية مزخرفة بطلاء كثيف جميل، وتعد من أقدم القطع الفنية الزخرفية المعروفة في الدولة.

كما ستنطلق عمليات تنقيبية رئيسية جديدة في الموقع نفسه للعثور على مزيد من الاكتشافات مع بداية عام 2020.

وأشار الخبراء إلى احتمال أن يكون قد تم استخدام اللؤلؤ في عمليات التبادل التجاري مع بلاد الرافدين «العراق القديم» مقابل المنتجات الخزفية وغيرها من السلع. كما تظهر الآثار التي تم اكتشافها في جبل البحيص بالشارقة أن اللؤلؤ كان يستخدم أيضاً حلياً للزينة من قبل السكان المحليين.

وشكل اللؤلؤ الدعامة الأساسية لاقتصاد الإمارات لآلاف السنين، حيث يشير تاجر الجواهر غاسبارو بالبي من البندقية، الذي سافر عبر المنطقة، إلى أن الجزر قبالة سواحل أبوظبي كانت مصدراً رئيسياً للؤلؤ في القرن 16، حيث استمرت هذه الحرفة في الازدهار حتى ثلاثينات القرن الماضي.