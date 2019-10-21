كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الرئاسة اللبنانية على قرارات الحريري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رفيق شلالا، مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية، إن رئاسة الجمهورية تتمنى الوصول إلى حل للأزمة اللبنانية حتى ولو كانت الحلول متدرجة، لافتَا إلى أن القرارات الحكومية، التي صدرت اليوم تاريخية، ولأول مرة تصدر في تاريخ لبنان مثل هذه القرارات، لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي.

وتابع "شلالا"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء اليوم الإثننين، أن رئاسة الجمهورية اللبنانية تتمنى أن تلقى قرارات الحكومة اهتمام الشعب اللبناني، خاصة أنا قرارات تاريخية، مشيرًا إلى أن الدولة اللبنانية لأول مرة في التاريخ الحديث تصدر مثل هذه القرارات الجريئة من أجل تلبية مطالب المتظاهرين.

ولفت إلى أن النظام الديمقراطي اللبناني يوجد به أكثر من وجهة نظر لحل الازمات، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء أبدوا ملاحظات فتم الأخذ ببعضها، ورفض البعض الآخر.

