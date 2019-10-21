ماكرون وبوتين يشددان على ضرورة تمديد وقف إطلاق النار في شمال سوريا

وأكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بينهما على أهمية إطلاق حوار (سوري - سوري) في إطار اللجنة الدستورية التي من المقرر أن تبدأ بالعمل هذا الشهر.

ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار بين الجيش التركي وقوات سوريا الديمقراطية في الشمال غدًا الثلاثاء، عقب انتهاء قرار الوقف المقدر بـ120 ساعة بين واشنطن وأنقرة لحين انسحاب المقاتلين الأكراد من مواقعهم في شمال شرق سوريا، تمهيدًا لقيام تركيا بإقامة المنطقة الآمنة على حدودها مع سوريا بطول 120 كم من تل أبيض إلى رأس العين.