بدأت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية تكشف منذ دقائق قليلة، عن أسماء المرشحين الـ30 للتتويج بجائزة الكرة الذهبية، لسنة 2019، والتي تضم أبرز الأسماء التي تأقت الموسم الماضي.
وكان الكرواتي، لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد لإسباني، هو الفائز بالنسخة الأخيرة من الكرة الذهبية، بعد أن قاد الفريق الملكي للفوز بدوري الأبطال، كما قاد منتخب بلاده لنهائي كاس العالم بروسيا، منهيا هيمنة ثنائية بين ميسي وكريستيانو رونالدو، عمرت لعقد كامل من الزمن.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، تم الكشف عن 15 مرشحا للتتويج بالكرة الذهبية، من نيهم نجم المنتخب السينغالي، وفريق ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، والغابوني بيير أوبامايونغ، مهاجم آرسنال الإنجليزي، ويتعلق الأمر بكل من:
دوزان تاديتش، نجم أجاكس الهولندي، زميليه السابقين في الفريق، فرانكي دي يونغ، دي ليخت، وزميه الحالي فان دي بيك، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي، الحارس الفرنسي هوغو لوريس لاعب توتنهام هوتسبير، كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ترينت أرنولد ظهير أيمن ليفربول ، الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، جورجينيو فينالدوم، كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.
وسيتم الإعلان عن صاحب الكرة الذهبية لهذا العام، في الثاني من الشهر المقبل، في حفل سيتم تنظيمه بالعاصمة الفرنسية باريس.
كانت هذه تفاصيل خبر ساديو ماني وأوبامايونغ ينافسان رونالدو في أول لائحة للمرشحين للتتويج بالكرة الذهبية 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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