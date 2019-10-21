مونديال الأندية 2021 بـ24 فريقا.. الصين الأقرب لاستضافة النسخة الأولى

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، سيعلن في اجتماع مجلسه، الجمعة المقبل، بشنغهاي في الصين، عن اسم البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، صيف 2021.

ويعد الصين المرشح الأوفر حظا لاستضافة النسخة الأولى من مونديال الأندية بشكله الجديد، الذي سيعرف مشاركة 24 فريقا، بدل 7 فرق في النظام الحالي.

وستكون نسخة العام 2020 آخر دورة لكأس العالم للأندية بنظامه الحالي، قبل أن يتحول في النسخة الموالية إلى النظام الجديد.

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وكان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس “فيفا”، قد أعلن مارس الماضي، قرار مجلس الاتحاد الدولي للعبة، القاضي بتغيير نظام مونديال الأندية، ورفع عدد المشاركين إلى 24 فريقا، على أن تقام البطولة كل أربع سنوات، لتكون بديلا لكأس القارات.

ولقي قرار “فيفا”، حينها، معارضة كبيرة من المسؤولين على كرة القدم في القارة العجوز، خصوصا بعد أن اقترح انفانتينو 12 فريقا أوربيا للنسخة الأولى، قبل أن يقلص العدد إلى 8 فرق.

وتحظى الأندية الأوربية الفائزة في دوري الأبطال، والدوري الأوربي كل أربع سنوات، بفرصة المشاركة في كأس العالم للأندية، بينما لم يتم تحديد عدد الفرق بالنسبة إلى الاتحادات القارية الأخرى.