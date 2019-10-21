كريستيانو يكشف عن أولوياته مع يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، رغبته في التتويج بالألقاب الجماعية مع فريقه، مشيرا إلى أن "الجوائز الفردية لا تهمه بقدر الفوز بالبطولات".

وذكر كريستيانو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو "الفريق لديه ثقة كبيرة، لقد تغيرنا للأفضل ونتحسن أسبوعًا بعد أسبوع".

ومن المقرر أن يستضيف يوفنتوس نظيره لوكوموتيفو موسكو، على ملعب أليانز ستاديوم، مساء غدٍ الثلاثاء، بالجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف "في كل عام يكون لدينا تحدي، ونحن نهدف للفوز بكل البطولات، الجوائز الجماعية أكثر أهمية من الجوائز الفردية، فالأخيرة تأتي نتيجة لعمل الفريق الجيد".

وتابع رونالدو "مباراة الغد هي ما تهم، علينا أن نحقق الفوز وننظر للمرحلة المقبلة، هذا الموسم نحن نلعب كرة هجومية بشكل أكبر، نستخدم نظامًا جديدًا أحبه كثيرًا وأنا سعيد مثل باقي عناصر الفريق".

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وأردف "لقد تخطيت بالفعل حاجز الـ700 هدف، وهو أمر رائع أن أصل إليه، لكن الأولوية في الوقت الحالي للفريق، أريد مساعدة يوفنتوس بأهدافي وتمريراتي الحاسمة من أجل الفوز بالبطولات".

وأكمل الدون "الفوز بالمباريات والاستمتاع بنفسي هو ما يجعلني سعيدًا، وأيضًا الذهاب إلى المنزل ورؤية أطفالي، هذا ما يحفزني لتقديم أفضل ما لدي بالتدريبات والمباريات وإمتاع الجماهير".

وعن عامل السن، صرح كريستيانو (34 عامًا): "العمر مجرد رقم، يمكنني إظهار ذلك من خلال أدائي.. ديبالا وهيغوين لاعبان رائعان مثل كوادرادو وبيرنارديسكي وجميعهم يمكنهم صناعة الفارق".

واختتم رونالدو "لا أعتقد أن الفريق يلعب بشكل مختلف بدوني، كل شخص لديه دور في الفريق، ولهذا السبب نحن فريق جماعي".