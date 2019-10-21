شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الحرب الفكرية يستقبل الملتحقين بدورة مكافحة الإرهاب من منسوبي القوات المسلحة الإندونيسية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:24 مساءً, 21 أكتوبر 2019 م
المناطق - واس
استقبل مركز الحرب الفكرية بوزارة الدفاع السعودية اليوم, عدداً من منسوبي القوات المسلحة الإندونيسية الملتحقين بدورة (مكافحة الإرهاب المشتركة باللغة الملاوية) التي ينفذها معهد الشؤون الدينية بالقوات المسلحة بوزارة الدفاع السعودية.
واطلع الوفد على أبرز النماذج العالمية في مواجهة الفكر المتطرف من خلال تجربة المركز المتقدمة في هذا المجال, وشاهد عرضاً تعريفياً عن أبرز جهود المركز الذي يعد الأول عالمياً في تفكيك تفاصيل الأيديولوجية المتطرفة فضلاً عن تعزيز قيم الوعي بوسطية الإسلام.
كما استمع الوفد لشروحات حول أنشطة المركز واطلعوا على المكتبة الفكرية التي تضم نوادر الكتب المتخصصة في مجال التصدي للفكر المتطرف.
وتأتي الدورة المذكورة ضمن جهود معهد الشؤون الدينية وتستمر مدة سبعة أسابيع وينتظم فيها (20) دارساً.
يذكر أن مركز الحرب الفكرية بوزارة الدفاع أطلق رسائله لأول مرة عبر حسابات التواصل الاجتماعي في 30 إبريل 2017م ويرأس مجلس أمنائه سمو ولي العهد -حفظه الله- , ويهدف في إطاره العام إلى كشف الأخطاء والمزاعم والشبهات وأساليب الخداع التي يروج لها التطرف والإرهاب.
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