'فرانس فوتبول' تعلن خمسة مرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2019

وكشفت المجلة الفرنسية، النقاب عن خمسة لاعبين من أصل 30 من المرشحين للجائزة.

يذكر أن المجلة الفرنسية، تقدم أيضًا جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في عالم كرة القدم، بناءً على أصوات الصحفيات المتواجدات في جميع أنحاء العالم.



وتقدم الصحيفة أيضًا جائزة "كوبا"، والتي تُمنح لأفضل موهبة شابة في كرة القدم، تحت 21 عامًا.

وقالت المجلة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها ستكشف عن الـ"30" لاعبًا تابعًا اليوم، وجاءت الأسماء على النحو الآتي..

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30- ساديو ماني (ليفربول).

29- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي).

28- فرانكي دي يونج (برشلونة).

27- هوجو لوريس (توتنهام)

26- دوسان تاديتش (أياكس أمستردام)

