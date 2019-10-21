انفجار قرب مقر لبدر في كركوك يصيب شخصين

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن شخصين اصيبا بجروح بانفجار قرب مقر لمنظمة بدر وسط محافظة كركوك.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، قرب مقر لمنظمة بدر في حي رابرين الثانية بمحافظة كركوك، ما أسفر عن اصابة شخصين بجروح.
واضاف المصدر، أن قوة امنية طوقت منطقة الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته، لافتا الى ان المصابين نقلا الى المستشفى لتلقي العلاج.
واضاف المصدر، أن قوة امنية طوقت منطقة الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته، لافتا الى ان المصابين نقلا الى المستشفى لتلقي العلاج.
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