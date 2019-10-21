بالوثيقة.. توجيهات الى مدراء المستشفيات استعدادا لتظاهرات الجمعة المقبلة

وجاء في الوثيقة التي تلقتها الخليج 365 وتضمنت التوجيهات، إن "مدراء المستشفيات حصراً عليهم التواجد يوم الجمعة المقبل، وتهيئة كافة مستلزمات وردهات الطوارئ من ادوية ومستلزمات طبية وقناني اوكسجين".



وأضافت ان "الدوام سيكون لجميع المنتسبين 50 % في يوم الجمعة"، مشيرة إلى "ضرورة تهيئة سيارات الاسعاف وتواجدها مع سائقيها وبنسبة 100 % للسواق، على ان تكون على اهبة الاستعداد لتقديم الخدمات الطبية في اسعاف المتظاهرين".