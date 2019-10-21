على خطى لبنان.. الحكيم يطالب بخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب

ويأتي ذلك بعد ساعات على اعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ورقته الاصلاحية على خلفية التظاهرات التي تشهدها المدن اللبنانية منذ خمسة أيام، وتتضمن عدد من بنود الورقة تخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 بالمئة.وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، :"نطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين لتحقيق العدالة الاجتماعية التي طالما نادت بها المرجعية الدينية العليا".

وأضاف الحكيم في تغريدته، أن هذه الاجراءات تأتي لـ "تطمين الشارع العراقي بوجود خطوات جادة لإصلاح الوضع المتأزم".