مصر تعيد الجنسية إلى 13 مواطناً

قرر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، الاثنين، إعادة الجنسية المصرية إلى 13 مواطنا بينهم 5 سيدات، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية. ونشر قرار رد الجنسية بجريدة الوقائع المصرية، كما نشر قرار بالموافقة على تجنيس 22 مواطنا بجنسيات أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، حيث تجنسوا بالجنسيات الأمريكية والسويسرية والسودانية والإيطالية وغيرها.



ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.



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