رئيس الوزراء السوداني: السلام قضية محورية للحكومة وأهم مطالب الثورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن قضية السلام محورية للحكومة، ومن أهم مطالب الثورة، مشيرا إلى أن عملية التغيير مستمرة، والثورة بحاجة لمجهود عظيم لتحقيق أهدافها كاملة.



وقال حمدوك خلال كلمة متلفزة، الإثنين، :" يجب قطف ثمار الثورة واستكمال الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها، فنحن نولي اهتمامًا كبيرًا للخدمات الصحية، وستشهد الفترة المقبلة تحسنًا ملحوظًا في هذا الملف.

وأضاف:" سنكشف قريبًا عن مقترحات عملية لحل أزمة المواصلات، ونؤكد حرص الحكومة على قضية التعليم".

وتابع:" جولتنا الخارجية هدفت لبناء علاقات قوية مع باقي دول العالم، والتأسيس للثقة فينا كدولة مدنية ديمقراطية، ونعرب عن احتفائنا بأن تتولى سيدة منصب رئيسًا للقضاء لأول مرة في تاريخ بلادنا".