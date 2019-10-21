اجتماعات أمريكية مع روسيا والصين لإنهاء حرب أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، يعقد اجتماعات مع روسيا والصين والحلفاء الأوروبيين، لمناقشة إنهاء الحرب في أفغانستان.



وبدأ خليل زاد، الأحد، زيارة إلى بروكسل وباريس وموسكو، لبحث "أفضل الطرق لدعم تسريع الجهود للتوصل إلى سلام في أفغانستان"، بحسب بيان الوزارة.

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وقال إنه في موسكو سيلتقي نظراءه الروس والصينيين "لمناقشة المصالح المشتركة التي يمكن أن تتحقق بانتهاء الحرب في أفغانستان".

وكان خليل زاد، الدبلوماسي الأمريكي المخضرم الذي ولد في أفغانستان، قاد محادثات مع طالبان استمرت عاماً للتوصل إلى اتفاق من شأنها أن تدفع الولايات المتحدة إلى سحب معظم قواتها من أفغانستان، وإنهاء أطول حرب لها على الإطلاق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سبتمبر/أيلول، إنه دعا قادة طالبان للاجتماع لكنه سحب الدعوة وأنهى المحادثات بعد هجوم أسفر عن مقتل جندي أمريكي.

وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق، قال الجنرال سكوت ميلر، الذي يقود قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، إن الولايات المتحدة سحبت 2000 جندي من أفغانستان خلال العام الماضي.