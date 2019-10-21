نهيان بن مبارك يترأس وفد الإمارات بحفل تنصيب رئيس إندونيسيا

ترأس الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي وفد رفيع المستوى في مراسم تنصيب الرئيس الإندونيسي المنتخب جوكو ويدودو ونائبه الدكتور معروف أمين.





ونقل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان تهنئة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للرئيس الإندونيسي ونائبه، والشعب الإندونيسي بهذه المناسبة السعيدة والتي تمثل إنجازا حقيقيا لإندونيسيا حكومة وشعبا.





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وأشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، بما تتمتع به إندونيسيا من إمكانات كبيرة، مؤكدا الرغبة المشتركة لدولة الإمارات وإندونيسيا لتطوير علاقات التعاون بينهما في جميع المجالات، والعمل على تنويعها بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.

وأدى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليمين الدستورية، الأحد، لفترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات، ليقود ثالث أكبر ديمقراطية في العالم بعد فترة ولاية أولى شهدت إنفاقا كثيفا على البنية الأساسية.

وتعهد تاجر الأثاث السابق، الذي جاء من خارج المؤسسة العسكرية والنخبة السياسية، بجذب المزيد من الاستثمارات إلى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والتركيز على تحسين الموارد البشرية في البلاد في فترة الولاية الثانية.

ويعتزم ويدودو الإعلان عن التشكيل الذي طال انتظاره لحكومته الجديدة، الإثنين.



وسيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل أن يتوجه نائب الرئيس المنتخب، معروف أمين، إلى اليابان، لحضور مراسم تنصيب الإمبراطور، ناروهيتو، طبقاً لما قاله ويدودو للصحفيين في القصر الرئاسي في جاكرتا، قبل أن يتوجه إلى البرلمان لأداء اليمين الدستورية.



وتتكون الحكومة من الكثير من أعضاء حكومته في ولايته الأولى، وتضم أيضاً العديد من الوجوه الجديدة، طبقاً لما ذكره الرئيس، ممتنعاً عن تأكيد ما إذا كان أعضاء في حزب "جيريندرا" المعارض الرئيسي، سيكونون جزءاً من فريقه الوزاري.