مقتل 9 مدنيين بهجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو

عناصر من الشرطة في بوركينا فاسو - أرشيفية

قتل 9 مدنيين، مساء أمس الأحد، في بلدة بمنطقة بام شمال بوركينا فاسو، حيث تضاعفت الهجمات في الأسابيع الأخيرة، كما ذكرت الإثنين مصادر أمنية ومحلية.

وقال مصدر أمني: "شن مسلحون هجوما على بلدة زورا قرب كونجوسي، ما أسفر عن سقوط 9 قتلى جميعهم من المدنيين".

وأكد أحد سكان كونجوسي أن المسلحين وصلوا إلى البلدة قبل البدء بتطبيق حظر التجول وبدأوا بإطلاق النار بعد ذلك.

وأضاف: "بدأوا بتخريب متجر وسرقة رؤوس ماشية، لا يمر يوم لا يقع فيه هجوم يشنه مسلحون وعدد النازحين الذين يصلون إلى كونجوسي يزداد".

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وبحسب أرقام نشرتها الوزارة المكلفة العمل الاجتماعي تسجل المنطقة التي تقع فيها كينجوسي (شمال وسط) أكبر عدد من النازحين أرغموا على الفرار من منازلهم.

ومساء الأحد وقع هجوم آخر على منطقة بارسالوجو في سانماتينجا بحسب البلدية التي ذكرت أن قوات الأمن "صدت بشجاعة العدو".

وتشهد بوركينا فاسو منذ 4 سنوات ونصف أعمال عنف نسبت إلى جماعات إرهابية مسلحة أعلن بعضها الولاء لتنظيم القاعدة وبعضها الآخر لتنظيم داعش.

والسبت قتل 5 عناصر أمن وأصيب 11 بجروح في هجوم مزدوج شمال بوركينا فاسو.

ومنذ مطلع 2015 أوقعت الهجمات الإرهابية التي باتت أكثر دموية خصوصا في الشمال والشرق أكثر من 620 قتيلا.