اعتداء جديد من مسلحي "حركة أمل" على متظاهرين

الإثنين 21 أكتوبر 2019

الخليج 365

وثقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، متظاهرين في قرية بنت جبيل التابعة لمحافظة النبطية جنوبي لبنان، وهم يركضون هربا من مسلحين يعتدون عليهم، وقال ناشطون إنهم تابعون لـ"حركة أمل" التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري.



وقامت إحدى المتظاهرات بتوثيق حالة الهلع بين المحتجين وهم يركضون، وعلًقت المصورة على الفيديو قائلة: "سأصور لأجعل العالم كله يرى ما حدث لنا. أنظروا إلى الناس كيف يركضون لأننا نتعرض لاعتداء".

ثم تساءلت المتظاهرة عن طبيعة شيء يتم إلقاءه على المحتجين، قائلة: "ما الذي يلقونه علينا؟"، وسمعت أخرى تقول إن المسلحين يطلقون النار.

وكان مسلحون من "حركة أمل" قد اعتدوا قبل أيام على متظاهرين ومنعوهم من الاحتجاج في النبطية، بحسب ما أفاد ناشطون لـ"سكاي نيوز عربية"، السبت.

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والجمعة، اعتدت عناصر مسلحة من حركة أمل، على المتظاهرين في مدينة صور جنوبي لبنان، حيث أقدم مسلحون من الحركة على فض تحركات شعبية، مطلقين النار على المتجمهرين من المدنيين، فأوقعوا إصابات في صفوفهم.

وأطلق محتجون هتافات منددة ببري، متهمين إياه بالتورط في سرقات وصفقات. وأحرق المتظاهرون منتجعا في صور يقولون إن ملكيته تعود إلى زوجة بري.

الآلاف يتظاهرون في "معقل حركة أمل"

ويأتي هذا في ظل غليان الشارع ونزول عشرات الآلاف من المتظاهرين، الاثنين، للاحتجاج في مدينة صور جنوبي لبنان، التي تعتبر معقل حركة أمل.

كما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن آلاف الأشخاص شاركوا في تظاهرات في النبطية، التي شهدت اعتداءات مسلحي "حركة أمل".

ولا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرة، لليوم الخامس على التوالي، حيث يتظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.

وبدأت الاحتجاجات في لبنان بعدما قررت الحكومة فرض حزمة ضرائب أثارت غضب اللبنانيين، لكنها سقف المطالب ارتفع لاحقا للمطالبة برحيل الحكومة.