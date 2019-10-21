إيران تلقي بنفسها داخل مظاهرات الشارع اللبناني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة، وكالات - مكة المكرمة

فيما أقر مجلس الوزراء اللبناني 17 بندا من ورقة الحريري الإصلاحية في اجتماعه أمس، دخلت إيران على خط المظاهرات اللبنانية، ووضعت نفسها وسط الأزمة معتمدة على هيمنة وكيلها حزب الله على العديد من المناصب داخل الحكومة وخارجها.

وفي تصريح وصف بأنه تدخل في الشأن اللبناني، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي عن أمله في أن يعود الهدوء إلى لبنان عبر التضامن والتنسيق بين جميع الأحزاب والقوى والشخصيات اللبنانية، وقال موسوي «لا ننوي التدخل في القضايا الداخلية للدول الأخرى، والشعب اللبناني شعب ناضج، ومن الطبيعي أن يكون لديه مطالب، بحيث تقوم الحكومة اللبنانية بدراستها والإصغاء إلى صوت المحتجين».

من جهته، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير».

Advertisements

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن عون قوله في مستهل جلسة مجلس الوزراء «لذلك يجب، على الأقل، أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية، حاضرا أو مستقبلا».

وعقدت جلسة مجلس الوزراء في غياب الوزيرة فيوليت الصفدي، ووزراء «القوات اللبنانية»، غسان حاصباني وكميل أبو سليمان ومي شدياق وريشار كيومجيان، الذين قدموا استقالاتهم للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

وعقدت الجلسة بالقصر الجمهوري ببعبدا، لبحث المقترحات الاقتصادية المقدمة من رئيس الوزراء سعد الحريري بهدف تهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

ماذا تضمنت ورقة الحريري؟