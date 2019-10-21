السعودية تهب لنجدة نازحي بني جابر وتوزع حقائب مدرسية في 4 محافظات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما هبت السعودية لنجدة المتضررين من حريق مخيم بني جابر، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، عقدا لتوزيع الحقائب المدرسية والمستلزمات الدراسية على الطلبة اليمنيين في أربع محافظات باليمن.

ووقع العقد مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية، في مقر المركز بالرياض.

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ويهدف المشروع إلى الإسهام في تحفيز الطلاب والطالبات لمواصلة التعليم والحد من الأسباب المؤدية إلى التسرب من المدارس في أربع محافظات يمنية، هي عدن والضالع ولحج وأبين، بقيمة مليون و500 ألف ريال سعودي، يستفيد منه 20 ألف طالب وطالبة.

وفي الإطار نفسه قدم المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية مساعدات إيوائية طارئة للمتضررين من الحريق الذي نشب في مخيم بني جابر للنازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وتأتي المساعدات الفورية بعد أقل من 12 ساعة من اندلاع الحريق، وتلبية لنداءات الاستغاثة التي أطلقها النازحون والسلطة المحلية لمساعدة المتضررين، حيث استفاد منها نحو 60 نازحا والعمل جار لتقديم مساعدات غذائية.

ووزع المركز أمس، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، 243 سلة غذائية في مناطق حيران السادة، والمغتربين، والحراملة، المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 972 فردا.