حلف حماية الملاحة البحرية يبحث تهديدات إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يبحث حلف حماية الملاحة البحرية الذي شكلته الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا، التهديدات التي تثيرها إيران في المنطقة، وذلك خلال الاجتماع الذي بدء أمس في العاصمة البحرينية المنامة ويستمر على مدار يومين.
وأكد وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة أن انطلاق مجموعة عمل وارسو المعنية بسلامة الملاحة البحرية والجوية، تأتي في ظل التهديدات الخطيرة والمتنامية التي تهدد المنطقة والعالم أجمع، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف جماعي لإدانة مثل هذه الأعمال.
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