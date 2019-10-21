إيران تلوح بمفاعل آراك وتبدأ جولة جديدة من المساومة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أماني يماني - مكة المكرمة

في خطوة إيرانية جديدة للمساومة، نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن علي أصغر زاريان، المساعد الخاص لرئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله إن الدائرة الثانوية لمفاعل آراك النووي ستعمل خلال أسبوعين.

وقال زاريان إن إيران لديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى 25 طنا من المياه الثقيلة سنويا، مشيرا إلى أن الجمهورية تنتج حاليا 20 طنا من المياه الثقيلة سنويا، والتي يتم تصديرها إلى دول أخرى.

ونقلت الصحافة عن زاريان قوله «لقد تم توطين مائة بالمائة من أنشطة الصناعة النووية الإيرانية، واليوم نحن مكتفون ذاتيا في تصميم وتصنيع أنواع مختلفة من أجهزة الطرد المركزي».

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وقال زاريان «الآن، تعمل الآلاف من أجهزة الطرد المركزي في منشآت ناتانز وفوردو الإيرانية»، وأضاف أن إيران تنتج الآن المواد الخام من الكعكة الصفراء محليا، وهذه الخطوة زادت إلى حد كبير من «القدرة على المساومة على المستوى الدولي».

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ستواصل تخفيض التزاماتها بالصفقة النووية التي وقعتها مع أمريكا عام 2015، وإزالة القيود المفروضة على برنامجها النووي، بهدف حث الأطراف الأوروبية على الضغط لرفع العقوبات الأمريكية.

وقال المسؤولون الإيرانيون إن تقليص الالتزامات يمكن عكسه إذا أيدت الأطراف المتبقية في الصفقة وعودها.

ويستخدم الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم، وهو وقود يستخدم في الرؤوس النووية.