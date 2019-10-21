القوات المشتركة تقبض على عصابات حوثية تروج المخدرات بين اليمنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اتهمت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني ميليشيات الحوثي الانقلابية بارتكاب 34 خرقا واعتداء على المواطنين، في محافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وعدت القوات المشتركة ذلك تحديا سافرا لجهود بعثة الأمم المتحدة التي أشرفت خلال الـ 24 ساعة الماضية على نشر ضباط ارتباط وتثبيت نقطتي مراقبة لوقف إطلاق النار في الحديدة.

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان أن الميليشيات استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمزارع والطرقات في كل من مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي والجاح والتحيتا وحيس، مستخدمة مدافع الهاون وعيارات البيكا والـ 14.5 والـ 12.7 والمعدلات والقناصات، ونقل البيان عن مصدر عسكري، أنه تم رصد خروقات الميليشيات الحوثية وإبلاغ بعثة الأمم المتحدة بذلك.

وفي حضرموت تمكنت قوات الجيش الوطني من ضبط كمية من الحشيش المخدر، في مدينة العبر بمحافظة حضرموت، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

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وأكد قائد اللواء 23 مشاة العميد عبدالله معزب أن «دورية تابعة للواء تمكنت من كشف وضبط 500 كجم من مادة الحشيش المخدر، كانت على متن شاحنة». وأوضح أن الوحدات العسكرية التابعة للواء تعمل بوتيرة عالية من أجل ضبط المطلوبين أمنيا، والعصابات الإجرامية التي تقوم بعملية تهريب الأسلحة والممنوعات، وكذا ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وفي تعز حررت قوات الجيش الوطني تلة الخضر شرق المدينة على الطريق الذي يربط مديرية صالة بمديرية دمنة خدير، وكذلك تطل على منطقتي زوة عبدان والزيلعي، بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي أدت لمقتل 3 من الحوثيين وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة.

خروقات 24 ساعة للحوثيين

3 في الحديدة

6 في مديرية الدريهمي

5 في منطقة الجاح مديرية بيت الفقية

11 في مناطق الفازة والجبلية ومركز المديرية في التحيتا

9 في مديرية حيس

مشاهدات يمنية