السيسي يؤكد بذل مصر جهوداً حثيثة للخروج من تعثر مفاوضات سد النهضة

الموجز

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تبذل جهوداً حثيثة ومتوازنة للخروج من التعثر الذى تمر به مسارات التفاوض حول سد النهضة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، رؤساء وفود الدول المشاركة فى فعاليات "أسبوع القاهرة الثانى للمياه" الذى يعقد تحت رعاية الرئيس، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري.

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وأعرب الرئيس السيسي، في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، عن تطلعه للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لكلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا.

وأكد الرئيس على ضرورة العمل على أن تكون الأنهار العابرة للحدود مصدرًا للتآخى والتنمية وليس الصراع والخلافات، وهو الأمر الذى يستدعى مراعاة كافة الشواغل وتكاتف العمل الجماعى بعيدًا عن الأفعال أحادية الجانب.

وشدد الرئيس السيسي على الحاجة الملحة للعمل على التخطيط الجيد والمستدام للموارد المائية فى العالم بشكل استراتيجى، إلى جانب مراجعة السياسات المائية للدول لضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق الأمن المائى، لاسيما من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه فى كافة القطاعات، والعمل على تنمية الموارد المائية، إلى جانب تحديث الأطر التشريعية التى تساعد على ترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث.