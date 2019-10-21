«أثناء خروج الآليات العسكرية» .. الإعتداء على القوات الأمريكية خلال الإنسحاب من سوريا .. والجيش الروسي ينتشر لصد هجمات الجيش التركي ودعم الجيش السوري

الموجز

تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لانسحاب القوات الأمريكية من القامشلي في سوريا.

ويظهر الفيديو قيام السكان الأكراد بقصف القوات الأمريكية المنسحبة بالطوب والحجارة أثناء خروج الآليات العسكرية من القامشلي في طريقها صوب العراق.

وقالت تقارير إعلامية إن القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا اتجهت إلى القاعدة الأمريكية في العراق، وأشارت إلى أن حافلات تحمل لوحات عراقية ساهمت في نقل القوات الأمريكية.

وأشارت تقارير استخباراتية إلى أن قوات روسية حلت محل القوات الأمريكية لتأمين سوريا من الهجوم التركي.