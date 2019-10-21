الخارجية الإيرانية: طهران ترفض إنشاء تركيا مواقع عسكرية تابعة لها في سوريا

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية، ​عباس موسوي​، عن "رفض ​طهران​ إنشاء ​أنقرة​ مواقع عسكرية تابعة لها داخل ​الأراضي السورية​"، مشيراً إلى أن "إيران ترفض إنشاء ​تركيا​ مواقع عسكرية داخل ​سوريا​، نحن ضد إنشاء أنقرة لمراكز عسكرية في سوريا ويجب حل القضايا بالوسائل الدبلوماسية ويجب احترام سلامة أراضي سوريا".

ولفت إلى "إننا نأمل من تركيا مراعاة القضايا الإنسانية في عمليتها العسكرية ونؤكد أن الحل يكمن في الالتزام بالاتفاقيات الموقعة".