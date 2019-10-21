أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أنّ "التحقيقات مستمرّة في الهجوم على ناقلة "سابيتي" الإيرانيّة"، مؤكّدًا أنّ "الهجوم على الناقلة الإيرانيّة عمل عدائي تمّ بدعم حكومي".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "تحقيقات شاملة تُنجز حول هذا العمل العدائي الّذي تمّ بدعم حكومي، وأنّه تمّ التصدّي للمسبّبين"، مبيّنًا أنّ "طهران قدّمت تقريرًا للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول هذا الموضوع".
يُشار إلى أنّ ناقلة النفط الإيرانية "سابيتي" تعرّضت لهجوم أثناء إبحارها في البحر الأحمر على مسافة 60 ميلًا من ميناء جدة السعودي قبل نحو أسبوعين.
كانت هذه تفاصيل خبر موسوي: إيران قدمت تقريرا إلى مجلس الأمن بشأن الهجوم على ناقلة النفط بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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