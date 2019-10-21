شاهد.. لحظة تفجير رافعتين بعد انهيار مبنى

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

لجأت السلطات المحلية إلى المتفجرات لتدمير رافعتيْ بناء ملاصقتين لمبنى فندق منهار جزئيًّا؛ في إطار إجراءات سلامة ضرورية اتخذتها ولاية لويزيانا الأمريكية.

وأظهرت اللقطات التي صُوّرت في مدينة نيو أورلينز، تهاوي الرافعتين بعد تفجير قنابل أعلاهما ووسطهما؛ بحسب وكالة "رويترز".

واضطرت السلطات إلى إخلاء السكان في الجوار، قبيل عملية التفجير التي تمت تحت السيطرة.

وتجمّع مواطنون أمريكيون على مسافة بعيدة من مكان التفجير، ووثّقوه بكاميرات هواتفهم الذكية؛ وفق ما أظهرته لقطات نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

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وفي الأسبوع الماضي، انهار مبنى فندق "هارد رووك" الذي كان قيد الإنشاء بشكل جزئي؛ مما أدى إلى مقتل 3 عمال.

وقالت لاتويا كانتريل رئيسة بلدية نيو أورلينز: إن المدينة أصبحت "أكثر أمانًا" بعد تدمير الرافعتين، مقارنة بالأيام الثمانية الماضية التي أعقبت انهيار مبنى الفندق.

وتضررت الرافعتان بشكل كبير جراء الانهيار الذي أصاب المبنى؛ لذا أصبح ضروريًّا إزالتهما؛ وفق السلطات الأمريكية.