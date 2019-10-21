شكرا لقرائتكم خبر عن "منتجى البطاطس": لو ارتفع استهلاك الفرد من البطاطس هيخف الضغط على العيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الشربينى، رئيس جمعية منتجى البطاطس، إن متوسط استهلاك الفرد فى مصر من محصول البطاطس يبلغ 25 كيلو سنويا، فى حين أنه يتراوح فى أوروبا من 150 إلى 170 كيلو سنويا، موضحا "لو رفعنا استهلاك الفرد من البطاطس هيخف الضغط على رغيف العيش".

وتابع الشربينى: "55% من المصريين يعملون بالزراعة، وأعلى نسبة تصويت فى الانتخابات البرلمانية فى القرى والأرياف"، وأضاف "يجب إرضاء المزارعين، فالزراعة كثيفة العمالة، ووزارة الزراعة هى الوزارة الوحيدة الموجودة فى 7500 قرية من خلال مراكزها".

وطالب رئيس جمعية منتجى البطاطس، لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، بمراعاة مصالح الفلاحين والمزارعين فى مصر، موجها حديثه لرئيس اللجنة النائب هشام الحصرى "أنت قلت فى الجلسة العامة أن الفلاح فى العناية المركزة، وأنا بقول ادعوا لأخيكم فإنه الآن يُسأل".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المُنعقد الآن برئاسة هشام الحصرى، لمناقشة الاستعدادات اللازمة للنهوض بمحصول البطاطس فى الموسم الجديد، وذلك بحضور عدد من الجهات المعنية، منهم ممثلين لوزارات الزراعة وقطاع الاعمال والتجارة والتموين، واتحاد المصدرين، والاتحاد العام لمنتجى الحاصلات البستانية، والاتحاد العام لمنتجى البطاطس، والمجلس التصديرى الحاصلات الزراعية، وغيرهم من المهتمين بالزراعة وشركات القطاع الخاص المتخصصة فى مستلزمات الإنتاج والتصنيع للبطاطس.