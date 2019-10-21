شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يرفع الجلسة العامة لـ"النواب" ويدعو لعقد التالية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، مع الدعوة لانعقاد الجلسة التالية غداً، الثلاثاء.

وشهدت الجلسة العامة ، اليوم الموافقة علي 3 اتفاقيات دولية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مجموعه، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

كما وافق مجلس النواب على الإذن بسماع أقوال النائب محمد هانى الحناوى، فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 8042 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ ضده من المواطن محمد صابرعبد الجابر، والذي يتهمه بإصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ مليون و750 ألف جنيه.

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وأرجأ مجلس النواب البت فى الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الخضراوى، إلى جلسة الغد، حتى يحضر النائب ويبدى دفاعه فى واقعة طلب رفع الحصانة.

ومن المتوقع أن يواجه مجلس النواب خلال جلسته العامة غدأً الثلاثاء ، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة، حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات.

وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلب إحاطة عن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى، وتشمل أيضًا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب عن ضعف مياه الشرب، وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحى.

ويناقش أيضًا طلب إحاطة وسؤال عن ارتفاع أسعار فواتير المياه، وتتضمن 6 طلبات إحاطة عن رغبة الأهالى بمنطقة شرق ابنى بيتك فى بناء سورخرسانى يفصل بينهم وبين المقابر.