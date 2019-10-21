شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يشيد بدور السيسى بأفريقيا.. ويؤكد للنواب: عليكم أن تفخروا بالقائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرئيس للاتحاد الأفريقي في وضع القارة الأفريقية في الموضع اللائق بها.

وأشار"عبد العال"، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الإثنين، إلي القمة الروسية - الأفريقية التي سيحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر عقدها في مدينة سوتشي بروسيا، والتي سبقها مؤتمرات مع الصين وأوروبا.

Advertisements

وفي السياق ذاته، لفت عبد العال، إلى الدور المصرى في أفريقيا، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة من مصر ليست علي المستوى المحلى فقط إنما الدولى أيضا.

ووجه "عبد العال" حديثة للنواب، قائلا ً: "لكم أن تفخروا بالقائد عبد الفتاح السيسى وهذا الوطن، فقبل 6 أشهر لم يكن أحد يتحدث معنا، اليوم الجميع يسعى إلى ذلك، وعلينا أن نرد التحية له".

وأشار عبد العال، إلى أن هناك تعاون مشترك مع عدد من الدول، متابعاً : هناك تنوع في إبرام اتفاقيات التعاون مع الدول المختلفة.