شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على الإذن بسماع أقوال النائب محمد هانى الحناوى بقضية شيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم ، برئاسة الدكتور على عبد العال ، على الإذن بسماع أقوال النائب محمد هانى الحناوى، فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 8042 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ ضده من المواطن محمد صابرعبد الجابر، والذي يتهمه بإصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ مليون و750 ألف جنيه.

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يأتى قرار مجلس النواب ، بناء على طلب مقدم من النائب الحناوى، يطلب فيه الإذن بسماع أقواله حتى يتمكن من استكمال إجراءات الطعن بالتزوير وتقديم شواهده.