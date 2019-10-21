شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: البحث العلمى فى مصر حقق طفرة خلال الـ5 سنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البحث العلمى فى مصر بخير، وحقق طفرة خلال السنوات الخمس الأخيرة فى ضوء الامكانيات المتاحة.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وأشار عبد العال، إلى أن هناك عمليات جراحية عالمية أجريت فى مصر وتمت بأيادى مصريين، لافتا إلى أن السنوات الــ5 سنوات الأخيرة شهدت طفرة سواء فى تصميم الجامعات أو الأوراق البحثية التى تنشر فى المجلات البحثية العالمية، متابعا: "نطمح للمزيد لكن نحن لسنا خارج المنظومة بل نحن موجود ولنا تاريخ".

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أكد رئيس مجلس النواب، أن جامعة زويل كانت ستموت بموت العالم المصرى الدكتور أحمد زويل لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطائها دفعة قوية.

وقال عبد العال: "الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتما بالبحث العلمى، وأراد منح جامعة زويل البحثية دفعة قوية لأنها لو تركت لتموت بعد وفاة العالم أحمد زويل لتوقف الامدادات المالية لها".

وأضاف رئيس البرلمان، أن الدولة تعمل على إحياء الجامعة مرة أخرى من خلال تعديل مشروع القانون الذى يمنحها الإشراف على الجامعة وما يأتيها من أموال سواء عامة أو تبرعات، متابعًا: "عايزكم تفرقوا بين الإشراف وحرية البحث العلم".