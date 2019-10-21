شكرا لقرائتكم خبر عن "جمعية منتجى البطاطس": زراعة البطاطس توفر 25 ملايين فرصة عمل سنوياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الشربينى، رئيس جمعية منتجى البطاطس، إن محصول البطاطس يُمثل نحو 5% من الناتج القومى الزراعى فى مصر، وإن هناك 3 ملايين مصرى يعملون فى مجال زراعة البطاطس، موضحا أن هذا القطاع يوفر 25 مليون فرصة عمل سنويا.

وطالب الشربينى بضرورة وجود سياسة ثابتة لمحصول البطاطس بحيث يصل للمستهلك بسعر عادل ومربح للمزارع، وتحقيق الثبات والتوازن بين المنتج والمستهلك، كما طالب بتفعيل قرار إنشاء اللجنة العليا للبطاطس برئاسة الوزير المختص ومندوبين من البرلمان والمصنعين والمزارعين لتحديد احتياجات السوق واستيراد التقاوى فى هذه الحدود، ووجود جهة محايدة بين المصانع والفلاحين فى الزراعات التعاقدية.

وأكد رئيس جمعية منتجى البطاطس ضرورة وجود مواصفات عالمية تحكم دخول التقاوى والمبيدات والأسمدة المستوردة إلى مصر، قائلا: "يجب أن يكون هناك مواصفة عالمية يتم العمل بها، مواصفة لاستيراد التقاوى والمبيدات والأسمدة تنطبق مع الدول المتقدمة زراعيا"، مضيفا: "ويجب أيضا تطوير معامل الفحص بوزارة الزراعة لمواكبة التغيرات العالمية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة الاستعدادات اللازمة للنهوض بمحصول البطاطس في الموسم الجديد، وذلك بحضور عدد من الجهات المعنية، منهم ممثلين لوزارات الزراعة وقطاع الاعمال والتجارة والتموين، و اتحاد المصدرين، والاتحاد العام لمنتجى الحاصلات البستانية، والاتحاد العام لمنتجى البطاطس، ومجلس تصدير الحاصلات الزراعية، وغيرهم من المهتمين بالزراعة وشركات القطاع الخاص المتخصصة فى مستلزمات الإنتاج والتصنيع للبطاطس.