شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على منحة 860 ألف يورو لتمويل مشروع الموائمة فى البيئات الصحراوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق تمويل "مشروع تعزيز الموائمة فى البيئات الصحراوية" "برايد" بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والذى يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضاً تبلغ قيمته 53 مليون و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع فى روما بتاريخ فبراير 2019.

ويهدف القرض إلى سبل العيش القادرة على التكيف مع المناخ ويتكون هذا المكون من أربعة مكونات ثانوية، المياة من أجل الزراعة وإدارة مستجمعات الأمطار، وتعزيز التواصل والاتصال وتنمية تربية الماشية والمراعى وانتاج المحاصيل، وكذلك الاستثمارات المتكاملة التى تركز على الغذاء ويتكون هذا المكون من ثلاثة مكونات، وهى المياه من أجل الصحة، وتمكين المرأة لمواكبة تغيرات التغذية، والبنية الاجتماعية.