شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على قرض لإصلاح البنية التحتية للخط الأول لمترو القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الاثتين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنه 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 305 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريح 1 أغسطس 2018.

ويهدف اتفاق القرض الذي تم الموافقة عليه خلال الجلسة العامة، إلى مساعدة مصر فى إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة وإصلاح أنظمة الإشارات والإتصالات وأنظمة التحكم المركزي في الخط الأول لمترو القاهرة.

كما يأتى القرض، سعياً لإصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق المحطة على الخط الأول للمترو، بالإضافة إلي إدخال نظام تخطيط لموارد المشروع.

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وحسب تقرير اللجنة البرلمانية من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، من المتوقع أن يكتمل مشروع تطوير الخط الأول لمترو القاهرة، بحلول 31 ديسمبر 2025.

وقال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الاتفاقية تم مناقشتها فى إجتماع اللجنة أمس، ويأتى استكمال لاتفاقيه تم إقرارها سابقاً، ويتبقى 50 مليون يورو، لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، لاسيما أنه لم يحدث له صيانه منذ عام 1987.

وأضاف عبد الواحد، أن القرض حتمي لإصلاح البنية الأساسية، لافتاً إلى أنه تم مناقشة واستعراض جميع ما تتضمنه، مع المطالبة بالخطة المستقبلية والبرنامج الزمنى، وذلك تعقيباً على حديث النائب محمد السيد الحسينى، الذى طالب ببرنامج للتنفيذ، قائلاً: "نريد من الحكومة توضيحاً بشأن انفاقها وتنفيذها للقروض".