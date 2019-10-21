شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يرجئ البت فى طلب رفع الحصانة عن النائب الخضرواى للغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، البت فى الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الخضراوى، إلى جلسة الغد، حتى يحضر النائب ويبدى دفاعه فى واقعة طلب رفع الحصانة.

جاء قرار المجلس رغم أن اللجنة التشريعية بالمجلس رفضت رفع الحصانة عن النائب بسبب وجود شبهة كيدية فى الطلب.

وتضمن الطلب المقدم من النائب العام النائب العام السماح برفع الحصانة عن النائب لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضده فى القضية رقم 13814 لسنة 2019 جنح ثان شبرا الخيمة وذلك لارتكابه جنحة اصدار شيك ليس له مقابل بقيمة 11 مليون جنيه.

وشهدت الجلسة مناقشات حول وجود شبهة كيدية فى الطلب خاصة مع إصدار النائب شيك بدون رصيد.

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وقال الدكتور على عبد العال: "هذا الموضوع به شائبة بعض الشيء ويجب أن يأتى النائب ونسمعه ومش عايزين نتهم بأننا بنرفض الحصانة بدون سبب".

وتابع رئيس البرلمان: "أى واحد منكم عليه حكم بشيك بدون رصيد سيرفض طلب ترشحه ولدى واقعتين بإسقاط عضوية ولازم المجلس يطهر نفسه".

وعقب النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، مضيفًا أن الكيدية تنصرف فى النائب تقدم بمذكرة تتضمن حصوله على حكم ضد الشاكى.

وقال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن النائب الشاكى حصل على الشيك من النائب مقابل بيعه له قطعة أرض تبين للنائب بعد ذلك أن قيمتها أقل من مما هو فى عقد البيع وتقدم بإنذارات ضد الشاكى ورفع قضية جنح مباشرة بالنصب وحصل على الحكم ثم تقدم الشاكى بطلب رفع الحصانة عن النائب لإصداره شيك بدون رصيد.

وعقب الدكتور على عبد العال قائلا: "هل الشيك تم التحصل عليه بطريقة التحايل أم أن واقعة التحايل تنصرف على واقعة بيع الأرض".