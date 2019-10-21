شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على زيادة منحة لمستشفى الأطفال التخصصى لمليار و983 مليون ين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتى التعليم والشئون الاقتصادية، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بتعديل الخطابات المتعلقة بالمنحة الموقعة بتاريخ 14 ديمسبر 2015.

وتأتى المنحة لإنشاء عيادات خارجية فى مستشفى الأطفال التخصصى بجامعة القاهرة، من مليار و 560 مليون ين يابانى إلى مليار و 983 مليون ين يابانى، الموقعة فى يونيو 2019، وذلك لتأمين المبانى المتعلقة بالعيادات وكذلك المبانى المجاورة، لظهور شروخ شابت عملية البناء، ما تسائل عنه رئيس البرلمان" مين المسئول عن كده ؟ ".

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إنه بلا شك هناك خطأ فى عملية التشييد، متابعاً، : " لو عملها مهندس صغير هيتحاسب وممكن يتحبس فيها، ودا دور مجلس النواب، الذى أخطأ فى المنحة أكيد هيغلط فى حاجات كتير"، وهو ما دفع رئيس البرلمان لتوجيه السؤال لوزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار.

وقال الوزير، إنه عند دراسة موقف العيادات الخارجية، وجد الجانب اليابانى مشكلة فى المبنى الخارجى، فبدأ الجانب الياباني بمجثات الأرض والمبانى المحيطة بالمبنى، فعقب رئيس البرلمان، : " قبل الجث حصل ايه، أكيد حصلت مشكلة"، وطلب رئيس البرلمان من الحكومة تقرير شامل بما حدث.