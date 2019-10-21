رئيس جامعة الأزهر يؤكد ضرورة تلبية المشروعات البحثية لحاجة المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، ضرورة أن تلبي المشروعات البحثية حاجة المجتمع، مطالبًا بأن يكون هناك مركز لتسويق مثل هذه الأبحاث تتضمن حلولًا لقضايا مجتمعية.

وأشار المحرصاوي - خلال حضوره اجتماع مجلس كلية الزراعة بنين اليوم الاثنين- إلى أهمية تفعيل نوادي ريادة الأعمال من أجل مستقبل أفضل للطلاب والطالبات بالجامعة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الكلية، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار الأمثل للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للكلية.

وأكد ضرورة أن ترتبط الأنشطة الطلابية بقضايا المجتمع؛ لرفع الوعي لدى الطلاب بالقضايا الحياتية بما يخدم الوطن ويدعم رسالة جامعة الأزهر ورؤيتها الأكاديمية والمجتمعية، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وطالب الكليات بالقاهرة والأقاليم بتنظيم ندوات توعوية للطلاب حول انتصارات أكتوبر المجيد؛ بهدف تعميق الانتماء وحب الوطن لديهم، موضحًا أن الجامعة تواكب في المرحلة الحالية التطور التكنولوجي الجاري، وتعمل على توطين التكنولوجيا وأدواتها في العملية التعليمية بكافة جوانبها.

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من جهته.. قال الدكتور حمداوي حمدان عميد كلية الزراعة: "إن الكلية تعمل وفق رؤية الدولة ومخططها الاستراتيجي 2030، وتترجم هذه الرؤية تطلعات القيادة السياسية للنهوض والارتقاء بشتى المجالات العلمية والبحثية، حتى نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات الغذائية".

وأضاف حمدان: "أن الكلية قطعت خطوات ملموسة في سبيل الحصول على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية؛ لضمان جودة التعليم و الاعتماد التابعة لمجلس الوزراء"، موضحًا أن هذا كله يصب في الصالح العام وفي إطار خطة الدولة المستقبلية للتنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، كرم مجلس كلية الزراعة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ومنحه درع الكلية.

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