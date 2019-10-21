بالصور- ضبط 100 طن مواد كيماوية منتهية الصلاحية داخل مخزن في برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

ضبطت أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، كمية من المواد الكيماوية منتهية الصلاحية، بلغ وزنها نحو 100 طن، داخل مخزن بمنطقة برج العرب غربي المحافظة.

وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين نفذت اليوم حملة على المصانع والمستودعات بهدف حماية المواطنين من الغش التجاري والمنتجات مجهولة المصدر، ما أسفر عن ضبط المخزن المذكور وبداخله كيماويات منتهية الصلاحية وأخرى بدون بيانات.

وأضاف "سعد الله" في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن المضبوطات تضمنت 90 حاوية لمادة الجلسرين بدون بيانات، بإجمالي وزن 90 طن، بالإضافة إلى برميلين لمادة السيلكون السائل منتهي الصلاحية بلغ وزنها 400 كيلو جرام، فضلا عن ضبط 4 عبوات لمادة البروكسيل بوزن إجمالي 100 كيلو جرام

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن المضبوطات شملت أيضا 17 برميلا لمادة البرافينول بدون بيانات مدونة، وتبين أن أحدها منتهية الصلاحية، لافتًا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة ومباشرة التحقيق.