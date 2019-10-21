مباحثات إيرانية روسية حول تطورات الوضع في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب ا)

التقى مساعد الخارجية الروسية والممثل الخاص للرئيس بوتين في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بو جدانوف، السفير الإيراني في موسكو مهدي سنائي لبحث التطورات في منطقتي الخليج والشرق الاوسط.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية "ناقش الجانبان أحدث تطورات المنطقة خاصة المبادرة التي تقدمت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوفير الآمن في المنطقة باسم "مشروع هرمز للسلام" ومشروع روسيا للأمن الجماعي في منطقة الخليج".

كما تباحث الجانبان حول مختلف أبعاد التطورات السورية على أعتاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدًا الثلاثاء.

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تأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعد إطلاق الجيش التركي في التاسع من الشهر الجاري، عدوانًا عسكريًا على شمال شرق سوريا، تحت مسمى "نبع السلام" مبررًا ذلك بالتصدي لما قوات سوريا الديمقراطية الذي يصنفهم كـ"إرهابيين" وإقامة منطقة أمنة لإيواء اللاجئين السوريين.

كانت إيران قد عارضت العدوان، الذي أطلقه الجيش التركي في التاسع من الشهر الجاري في شمال شرقي سوريا.

من جانبها، عطلت روسيا في الحادي عشر من الشهر الجاري ، صدور بيان مشترك عن مجلس الأمن الدولي يتضمن مطالبة بإيقاف العدوان العسكري الذي سمته تركيا بـ"نبع السلام".