الجيش السوري يؤكد جاهزيته للتصدي للقوات التركية والمرتزقة

واصل الجيش السوري، اليوم الاثنين، نشر وحداته في منطقة الجزيرة وريف مدينة منبج شمال شرق حلب وذلك للتصدي للقوات التركية والمرتزقة من المجموعات الإرهابية التي تواصل إجرامها بحق الأهالي في المناطق والبلدات الحدودية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن عدد من العسكريين السوريين في الموقع تأكيدهم على جاهزيتهم العالية للتصدي للمعتدين على الوطن ولا سيما

النظام التركي الذي تعتدي قواته على المدنيين وتهجرهم من منازلهم.وفي ريف الرقة ذكرت الوكالة أن عشرات الآليات العسكرية والمدرعات والسيارات للجيش العربي السوري مع طواقمها توجهت إلى ريفي الرقة والحسكة وذلك في إطار متابعة انتشارها في تلك المناطق ونشر الأمن والاستقرار فيها.وخلال الأيام الماضية انتشرت وحدات من الجيش وسط ترحيب الأهالي في قصر يلدا شمال غرب بلدة تل تمر وثبتت نقاطها في محور تل تمر-الأهراس بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة بعد أن كانت انتشرت وحدات أخرى في بلدة تل تمر وصوامع الاغيبش فيها ومدينتي منبج وعين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي وبلدة عين عيسى ومدينة الطبقة ومطارها العسكري بريف الرقة وذلك للدفاع عن الوطن وأبنائه في مواجهة العدوان التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.