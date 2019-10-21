هيئة الأركان السعودية: المملكة تتصدى بكل فخر للتهديدات الإيرانية

أكد رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي أن المملكة تتصدى بكل فخر واعتزاز للتهديدات التي مصدرها إيران وأذرعها بالمنطقة.
وأوضح الرويلي - خلال مؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان في دول عربية وأجنبية وفقًا لقناة (العربية)- أن انعقاد المؤتمر يأتي لمناقشة التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية التي تحيط بدول المنطقة التي تحتوي على نحو (30%) من إمدادات الطاقة في العالمفيما تشكل الممرات الملاحية نسبة (20 % ) من الممرات التجارية العالمية ، وهو ما يعادل (4%) من الناتج القومي العالمي.
وأعرب عن تطلعه للخروج بموقف يؤكد على المشاركة في دعم الجهود في حماية المنشآت النفطية المهمة وضمان عدم تكرار مثل تلك الهجمات.. داعيا الجميع للمشاركة بفعالية في تعزيز القدرات والإمكانات للتصدي لكافة التهديدات الإيرانية بالمنطقة.
وأكد أن اجتماع اليوم جاء للتوصل إلى أنسب الطرق لتوفير القدرات العسكرية المشتركة التي تحقق تأمين الحماية للمنشآت الحيوية والحساسة، حيث إن المنطقة ما زالت تعاني من أزمات متواصلة منذ وصول نظام الثورة الإيرانية إلى الحكم والذي يعمل على مبدأ تصدير الثورة للدول الأخرى والخروج عن الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ونشر الفوضى بتوظيف المذهبية الدينية لخدمة السياسة وبتبني ودعم جماعات وأذرع وعناصر موالية لها، وتشكيل (أحزاب ومليشيات) تدين لها بالولاء المطلق لزعزعة الأمن والاستقرار في عدد من دول المنطقة".
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