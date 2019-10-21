رئيس وزراء الكويت يغادر القاهرة بعد زيارة لمصر استغرقت يومين

غادر القاهرة مساء اليوم الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بعد زيارة لمصر استغرقت يومين. وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق رئيس الوزراء الكويتي الذي سلمه رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد Advertisements الجابر الصباح تتناول دعم العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. الجابر الصباح تتناول دعم العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال اللقاء بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.. وأكد الرئيس ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به دولة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. المصري مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به دولة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

كما التقي الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مع الشيخ جابر المبارك والوفد المرافق له.

وترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والشيخ جابر مبارك الحمد الصباح جلسة مباحثات موسعة تناولت دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

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