مسئول سعودي: مقتنعون بتورط طهران في هجمات أرامكو

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ، عادل الجبير، قناعة بلاده - من خلال الأدلة الموجودة لديها - بتورط إيران في هجمات "أرامكو".
وأضاف الجبير - في تصريحات صحفية من (لندن ) بثتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الإثنين أن لوم دول الاتحاد الأوروبي إيران علىمهاجمة منشآت "أرامكو " موقف صحيح، مشيرا إلى أن ( طهران ) لا تحترم سيادة الدول ، أوالقانون الدولي.
إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر من أسماهم ب "وكلائها في اليمن" ، كاشفا النقاب عن أن الهجوم على "أرامكو " جاء من الشمال وكان مدعوما من إيران.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد ركن تركي المالكي ، قد أعلن في وقت سابق، أن
وفي سياق متصل ، حملت كل من : فرنسا وألمانيا وبريطانيا - في بيان مشترك - إيران مسؤولية الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" في السعودية.
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