مباحثات عمانية مجرية بشأن تعزيز التعاون الثنائي

بحث الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله اليوم الاثنين مع وزير الخارجية والتجارة المجرية بيتر سيارتو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات،

ووقعا مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانبين بحثا أيضا، خلال اللقاء، عددا من القضايا الإقليمية

والدولية، حيث أكدا أهمية دعم كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.وأعرب بن علوي عن ترحيب بلاده برغبة الحكومة المجرية فتح سفارة لها في مسقط، لتوثق الروابط المشتركة في مختلف المجالات بين البلدين.