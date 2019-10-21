بريطانيا وأمريكا والنرويج تحث جنوب السودان على تشكيل حكومة انتقالية

حثت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج الأحزاب السياسية في جنوب السودان الوفاء بالميعاد النهائي المقرر في الـ 12 من شهر نوفمبر المقبل لتشكيل حكومة انتقالية بعد موافقة الحكومة على خارطة طريق ستسمح باستئناف محادثات السلام.
وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك أوردته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الاثنين، "يواجه جنوب السودان لحظة حاسمة في الرحلة صوب مستقبل سلمي ومزدهر، وهناك في الوقت الحالي أقل من أربعة أسابيع أمامالزعماء السياسيين من أجل تشكيل حكومة انتقالية".
وأضاف البيان "نحث الأطراف في جنوب السودان على الوفاء بالميعاد النهائي المقرر في الـ 12 من شهر نوفمبر المقبل لتشكيل حكومة انتقالية ستمكن من تهيئة الظروف لإقامة علاقة بناءة خلال المرحلة المقبلة من عملية السلام في جنوب السودان".
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