أبلغ رئيس البرلمان البريطاني، جون بيركو، الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، بأنها لا تستطيع مرة أخرى محاولة طرح التصويت بشأن صفقة "بريكست".
وقال بيركو إنه لا يمكن التصويت من جديد، على الصفقة التي توصل إليها رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بشأنخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن الحكومة تطرح نفس السؤال على البرلمان مرتين.
وأضاف بيركو أنه بدلا من ذلك، يمكن أن يتم اتباع طريق الحصول على التشريع اللازم لمغادرة بريطانيا للاتحادالأوروبي عبر البرلمان أولا، بدلا من التصويت بـ"نعم أو لا" بشكل مباشر على الاتفاق.
وأكد بيركو للبرلمان قائلا: "باختصار، إن اقتراح اليوم هو في جوهره مثل اقتراح السبت وقد سبق أن قرر مجلس العموم الأمر، لذلك فإن قراري هو أن الاقتراح لن تتم مناقشته اليوم لأنه سيكون تكرارا لما حصل السبت".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس العموم البريطاني يرفض التصويت مرة جديدة على اتفاق "بريكست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.